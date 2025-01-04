У новорічну ніч на Черкащині чоловік приніс додому бойову гранату й погрожував підірвати її

У Золотоноші Черкаської області затримали підозрюваного у незаконному поводженні з боєприпасами. У новорічну ніч чоловік приніс додому гранату й погрожував рідним, що підірве її.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Черкаської області.

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На Черкащині чоловік погрожував рідним гранатою

У Золотоноші 72-річний чоловік вирішив "відзначити" прихід Нового року, принісши додому бойову гранату Ф-1. У сім'ї спалахнув конфлікт. Опісля, за словами заявників, чоловік почав погрожувати, що підірве гранату.

Шоковані родичі одразу викликали поліцію. На щастя, трагедії вдалося уникнути.



Правоохоронці вилучили гранату разом із запалом. Окрім того, під час обшуку знайшли ще 5 запалів до гранат та набої різного калібру. Речові докази відправили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

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Чоловік погрожував підірвати гранату / Фото поліції

Затриманому повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу, – "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Загрожує від 3 до 7 років в'язниці.