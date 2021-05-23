Випив і примарилась авіатроща: на Черкащині чоловік повідомив про падіння гвинтокрила

У Черкаській області до поліції зателефонував чоловік і повідомив про падіння гелікоптера. В село на Смілянщині, де начебто, сталась трагедія, одразу прибули правоохоронці. Проте ані потрощеного, ані цілого гвинтокрила вони не знайшли.

Місцеві жителі розповіли, що вертоліт над селом таки пролітав цього дня. Проте про жодну катастрофу і не мовилось.

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Чоловік, що телефонував, був нетверезим

Поліцейські знайшли і "небайдужого громадянина", який і зателефонував у поліцію. Як виявилось, чоловік був сильно нетверезий. Правоохоронці склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спецслужб.



Тепер правопорушнику доведеться заплатити штраф – від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином необхідно розпрощатись з сумою від 51 до 119 гривень.

Слухайте аудіозапис дзвінка про "падіння" гелікоптера:

У березні 2021 року президент Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Згідно з документом, запровадили кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. За такі телефонні розваги можна опинитись