На Черкащині лунають вибухи: працює ППО

Україна увечері 22 червня перебуває під атакою "Шахедів". Небезпека, зокрема, для Черкаської області.

Поблизу Черкас та на околицях міста недільного вечора працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи на Черкащині

Повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 21:11. Згодом в області зафіксували ворожі безпілотники.

Ворожі БпЛА на Черкащині курсом на південно-західний напрямок,

– писали у Повітряних силах о 23:30.

Згодом, о 23:37, небезпека додалася для самих Черкас. За хвилину місцеві ЗМІ повідомили про роботу ППО по російських "Шахедах".

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Наразі місцева влада не коментувала можливі наслідки атаки на Черкаську область.

До слова, вибухи через атаку ударних БпЛА уже лунали на Київщині та Запоріжжі.