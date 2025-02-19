На Черкащині після атаки "Шахедів" пошкоджено ЛЕП та низку будівель
- На Черкащині внаслідок атаки дронів пошкоджено лінію електропередач, вікна й дахи у восьми будинках і п'яти господарських спорудах.
- Ліквідовано 7 російських БпЛА, трьох людей з гострою реакцією на стрес оглянули медики.
- Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець закликав не ігнорувати повітряні тривоги.
У ніч проти 19 лютого росіяни знову запустили по Україні дрони-камікадзе. На Черкащині внаслідок атаки фіксують пошкодження інфраструктури.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
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Які наслідки атаки росіян на Черкаську область
Ігор Табурець розповів, що тривога у Черкаській області тривала майже 6 годин. Наші оборонці в цей час відбивали чергові ворожі атаки.
Загалом у межах регіону Сили оборони ліквідували 7 російських БпЛА, проте не обійшлося без пошкоджень.
На Уманщині уламками "Шахеда" пошкоджено лінію електропередач, вікна й дахи у восьми будинках і п'яти господарських спорудах,
– вказує Табурець.
Медики "швидкої" оглянули трьох людей. У них діагностували гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації постраждалі відмовились.
"Незмінно прошу кожного з вас не ігнорувати повітряні тривоги", – наголосив глава ОВА.
Зауважимо, що вночі БпЛА також атакували й інші міста. Так, в Одесі внаслідок ворожого удару пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі. Постраждали 4 особи, серед них також є одна дитина.