На Черкащині п'яний чоловік побив товариша та переконував, що затримав російського пілота

На Черкащині нетверезий житель Шполи побив товариша до втрати свідомості та переконував поліцейських, що затримав російського пілота. Перед цим вони разом випивали.

Про це виданню повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. За її словами, чоловік переконував поліцейських, що затримав російського пілота після того, як випив з ним горілки.

Читайте також: У Харкові спіймали мародера, якому захотілось пива: покарали його традиційно – відео

Сталося це 13 березня на Шполянщині. Житель одного села зателефонував до поліції та повідомив, що затримав ворожого пілота Росії, якого сильно, до втрати свідомості, побив. До цього 44-річний чоловік та його товариш разом випивали,

– повідомила речниця.

За її словами, під час випивання між ними виникла бійка через те, що одному здалося ніби перед ним сидить російський пілот.

"У результаті 79-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження голови та тулуба й був госпіталізований до Шполянської центральної районної лікарні. Зараз пенсіонер прийшов до тями. Лікарі кажуть, що загроза його життю минула", – додала чиновниця, зазначивши, що слідчі внаслідок цього відкрили кримінальне провадження.