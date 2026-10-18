На Черкащині уламки дрона пошкодили ЛЕП

Ворожі війська обстрілюють міста України. У Черкащині через падіння уламків російського БпЛА пошкоджено лінії електропередачі.

Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

Що відомо про атаку?

Загалом, керівник місцевої ОВА зазначив, що під час повітряних тривог 17 – 18 жовтня в області фіксували ворожі цілі.

Так, по російських дронах працювали сили ППО – вдалося знешкодити 5 БпЛА.

При цьому, в Уманському районі уламки пошкодили ЛЕП. "Ремонтники з цим оперативно впорались", – додав Табурець.

Які ще міста були під ударом ворога?

Слід зазначити, що вибухи зранку 18 жовтня чули у Рівному. Туди летіли реактивні дрони.

Також росіяни вдарили по Запоріжжю – у місті пошкоджені багатоповерхівки. На жаль, загинула молода жінка, відомо й про поранених.

У Повітряних силах повідомили, що країна-агресорка запустила на українські міста 180 дронів. Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 152 ворожі безпілотники, серед яких 16 реактивних. Влучання ударних засобів зафіксували на 20 локаціях, ще на чотирьох ділянках виявили уламки збитих БпЛА.