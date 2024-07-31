Жителька Черкащини побила і вкусила півторарічного сина: її примусово лікуватимуть

На Черкащині жінка побила свого півторарічного сина. Її лікуватимуть у закладі з надання психіатричної допомоги.

Таке рішення ухвалив суд. Про це в коментарі Суспільному розповіла виконувачка обов'язки речниці Черкаської обласної прокуратури Світлана Чубенко.

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Жителька Черкаської області побила свого півторарічного сина

Відповідно до інформації слідства, інцидент стався у березні 2024 року.

32-річна жінка, вдома вкладала спати півторарічного сина, який не хотів засинати. Тоді вона завдала йому понад три удари по обличчю та голові, і вкусила за сідницю,

– ідеться в повідомленні.

У прокуратурі підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно місцевої жительки за фактом здійснення домашнього насильства, нанесення легких тілесних ушкоджень своєму сину згідно з частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України.

Так, у справі провели судово-психіатричну експертизу.

"Згідно з її висновком, жінка за своїм психічним станом, у якому перебувала в момент скоєння кримінального проступку, не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними. Тому суд ухвалив застосувати до неї примусові заходи медичного характеру у вигляді ушпиталення до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом", – додала Світлана Чубенко.