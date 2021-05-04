МОЗ оновило показники захворюваності: одна область може перейти у червону зону

У Міністерстві охорони здоров'я оновили показники захворюваності COVID-19 у регіонах. Одна область перебуває на межі потрапляння до червоної зони.

Згідно з новими даними, карантині обмеження можуть суттєво посилити у Черкаській області.

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Перевищені показники

На Черкащині перевищує показник нових випадків коронавірусу, а також два дні поспіль – рівень госпіталізацій.

Варто зауважити, що рівень госпіталізацій перевищує норму ще у 7 областях:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Житомирській;

Луганській;

Сумській;

Хмельницькій;

Чернігівській.

МОЗ оновило показники захворюваності / Дані МОЗ

Розподіл на карантинні зони

У міністерстві вважають, що станом на 4 травня, "червоними" є 7 областей, а саме:

Житомирщина;

Запоріжжя;

Полтавщина;

Сумщина;

Харківщина;

Хмельниччина;

Чернігівщина.

У помаранчевій зоні 8 регіонів, а у жовтій – 9 і Київ.

МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.