МОЗ оновило показники захворюваності: одна область може перейти у червону зону

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У Міністерстві охорони здоров'я оновили показники захворюваності COVID-19 у регіонах. Одна область перебуває на межі потрапляння до червоної зони.

Джерело:

сайт МОЗ

Згідно з новими даними, карантині обмеження можуть суттєво посилити у Черкаській області.

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Перевищені показники

На Черкащині перевищує показник нових випадків коронавірусу, а також два дні поспіль – рівень госпіталізацій.

Варто зауважити, що рівень госпіталізацій перевищує норму ще у 7 областях:

  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Житомирській;
  • Луганській;
  • Сумській;
  • Хмельницькій;
  • Чернігівській.

МОЗ оновило показники захворюваності / Дані МОЗ

Розподіл на карантинні зони

У міністерстві вважають, що станом на 4 травня, "червоними" є 7 областей, а саме:

  • Житомирщина;
  • Запоріжжя;
  • Полтавщина;
  • Сумщина;
  • Харківщина;
  • Хмельниччина;
  • Чернігівщина.

У помаранчевій зоні 8 регіонів, а у жовтій – 9 і Київ.

Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.