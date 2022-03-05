Чернігів, Харків, Сміла – повітряна тривога

У низці міст України 5 березня знову лунає повітряна тривога. У Харкові про тривогу сповістили близько 12:25. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

У Смілі – на Черкащині – про небезпеку сповістили близько 12:28. У Чернігові – о 12:26.

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Людей закликають не залишати укриттів, доки не надійде сигнал про відбій повітряної тривоги. Це правило рятує життя.

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