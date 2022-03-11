Чернігів без води, інші міста залишились без електрики й газу, – Зеленський

Володимир Зеленський описав ситуацію у шістнадцятий день війни, яку Росія розв'язала проти України. Вночі та під ранок 11 березня окупанти знову обстріляли низку наших міст.

Президент зазначив, що російські загарбники, як вони кажуть, провели "демілітаризацію" водопроводу в Чернігові, пише 24 канал. Через це місто залишилося без води.

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Про пошкодження у мережі у КП "Чернігівводоканал" повідомили зранку 11 березня. Наразі шукають місце, в яке влучили окупанти. Поки прорив не усунуть – води не буде.

Гуманітарна катастрофа через російські атаки

Місцеві служби роблять усе, аби відновити водопостачання через постійні обстріли й у районах Сумської, Київської, Донецької областей. "Немає електрики. Так, є проблеми з теплом. Немає газу, води", – пояснив Зеленський.

Це гуманітарна катастрофа. Два слова, які стали повноцінним синонімом інших двох слів – російська федерація,

– підкреслив глава держави.

Зеленський записав звернення зранку 11 березня: дивіться відео

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