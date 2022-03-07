Чернігів та Полтава – негайно в укриття, повітряна тривога
7 березня 2022 , 18:35Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Чернігів
У Чернігові та Полтаві оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно піти в укриття.
Інформація про повітряну тривогу у Чернігові та Полтаві надійшла о 18:30 та 18:37 відповідно.
Важливо У Чернігові продовжують розбирати завали: моторошні фото
Якщо ви почули сирени, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
- взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
- швидко та без паніки піти до найближчого укриття.
Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.
Зауважимо, що повітряну тривогу протягом 7 березня у Чернігові оголошували неодноразово. Трохи рідше сирени лунали у Полтаві.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!