Чернігів – в оточенні ворога, але влада планує вивозити тяжкопоранених, – Атрошенко

Чернігів зараз перебуває в оперативному оточенні, але місцева влада планує вивозити тяжкопоранених, яких не можна оперувати на місці.

Про це заявив мер міста Чернігів Владислав Атрошенко.

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Він сказав, що ворог свідомо знищив міст, який з’єднував місто з Київським напрямком. Тому зараз немає змоги ні влаштувати гуманітарні коридори, ні вивезти поранених.

Пішохідний міст теж зараз під постійними перехресними обстрілами, тому перевозити вантажі – небезпечно, адже міст може впасти і можуть загинути люди.

Питання евакуації не просте. Мова не буде йти про масову евакуацію. Ми вирішуємо питання про вивіз важкопоранених будь-якими шляхами. На місцевому рівні ми не можемо їх прооперувати і гарантувати подальше життя,

– зазначив Атрошенко.

Евакуація необхідна 44 людям. Це військові та цивільні громадяни, серед них – троє дітей.

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