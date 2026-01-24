24 січня, 08:49
Майже весь Чернігів залишився без електрики
Уночі 24 січня Росія вкотре масовано атакувала Україну. Внаслідок ворожого обстрілу місто Чернігів знеструмлено.
Окупанти пошкодили важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Як наслідок – без світла сидять сотні тисяч споживачів. Про це повідомили в "Чернігівобленерго".
Яка ситуація зі світлом у Чернігові?
У міській раді Чернігова уточнили, що у зв'язку з масованим обстрілом об'єктів енергетичної інфраструктури пошкоджено відповідне обладнання.
"Майже все місто Чернігів знеструмлено", – йдеться у повідомленні пресслужби міста.