Майже весь Чернігів залишився без електрики

Уночі 24 січня Росія вкотре масовано атакувала Україну. Внаслідок ворожого обстрілу місто Чернігів знеструмлено.

Окупанти пошкодили важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Як наслідок – без світла сидять сотні тисяч споживачів. Про це повідомили в "Чернігівобленерго".

Яка ситуація зі світлом у Чернігові?

У міській раді Чернігова уточнили, що у зв'язку з масованим обстрілом об'єктів енергетичної інфраструктури пошкоджено відповідне обладнання.

"Майже все місто Чернігів знеструмлено", – йдеться у повідомленні пресслужби міста.