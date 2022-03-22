Чернігів повністю контролюють ЗСУ та сили тероборони, – мер

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що місто повністю контролюють Збройні Сили та територіальна оборона. Попри те у Чернігові продовжують працювати ворожі диверсійні групи.

За словами Владислава Атрошенка, багато ДРГ у Чернігові знищені, однак диверсанти продовжують з'являтися. У місті вже арештовували шпигунів, у яких була українська форма та документи. Мер розповів, що один із таких шпигунів намагався зайти до нього.

Цікаво Зупинити навалу Росії навряд чи могла би бодай якась армія в Європі, – Павлюк про силу ЗСУ

Причини для захоплення Чернігова є

Чернігів фактично перекриває окупантам дорогу на Київський напрямок. Атрошенко підкреслив, що через особливості місцевості об'їхати місто вкрай незручно, тому окупанти намагаються взяти місто.

Ще однією причиною мер Чернігова вважає те, що Путін неодноразово називав це місто "колискою православ'я". Тобто це вже ідеологічна причина.

Як працює чернігівська тероборона

Владислав Атрошенко розповів про один мінус у теробороні Чернігова. З початком війни зброю видали усім охочим, однак, як з'ясувалося, декому вона була лише потрібною для того, щоб спати спокійніше.

Певній кількості зброя була потрібна, щоб спокійніше спати уночі. Ряди територіальної оборони з часом вичищаються від людей, які не на передовій і не використовують зброю за призначенням. Зброя залишається у патріотів, які боронять нашу землю,

– заявив Атрошенко.

Мер додав, що при такій великій кількості охочих отримати зброю, яка була тоді, важко було не допустити помилок, оскільки не було вибірковості.

Цікаво – скільки відсотків українців вірить у перемогу нашої держави у війні з Росією: дивіться відео