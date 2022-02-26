Чернігів тримається, Суми повністю під нами, – Арестович

Місто Чернігів тримається. А Суми повністю контролюються українською стороною, всупереч попереднім повідомленням, що нібито половина Сум під російською армією.

Про це повідомив Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає 24 канал.

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За уточненою інформацією, Суми повністю під нами. В Сумах діючі та колишні військовослужбовці, а також звичайні громадяни зорганізувалися і тримають оборону.

Вони навіть роблять вилазки у бік противника, спалюють йому тили, паливо, бензовози. Зараз там російська армія повністю деморалізована. Не відбувається жодних дій: нема палива, нема настрою і нема моралі,

– запевнив Арестович.

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