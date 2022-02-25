Чернігів український і контролюється ЗСУ, – голова ОДА
25 лютого 2022 , 21:28Читать новость на русском
Джерело:фейсбук В'ячеслава Чауса
Під Черніговом вороги продовжували потужну агресію. Однак місто – українське.
Його контролюють Збройні сили України. Про це повідомив голова обласної держадміністрації В'ячеслав Чаус.
Читайте також Під Черніговом точаться бої із російськими військовими: ситуація складна
Про що сказав голова ОДА
"Шановні мешканці Чернігівщини, перше і найголовніше – Чернігів український і повністю котрольований ЗСУ", – заявив він.
Звернення голови ОДА: дивіться відео
Наші бійці готові як ніколи, – Чаус
Чаус сказав, що в регіоні є деякі населені пункти, в яких перебуває ворожа техніка Росії. Однак ЗСУ готові як ніколи і сьогодні наносить нищівні удари по техніці держави-окупантки, яка має дуже великі втрати.
"Наші бійці як ніколи готові вбивати ворогів на нашій землі", – наголосив голова ОДА.