Чернігів український і контролюється ЗСУ, – голова ОДА

Під Черніговом вороги продовжували потужну агресію. Однак місто – українське.

Його контролюють Збройні сили України. Про це повідомив голова обласної держадміністрації В'ячеслав Чаус.

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Про що сказав голова ОДА

"Шановні мешканці Чернігівщини, перше і найголовніше – Чернігів український і повністю котрольований ЗСУ", – заявив він.

Звернення голови ОДА: дивіться відео

Наші бійці готові як ніколи, – Чаус

Чаус сказав, що в регіоні є деякі населені пункти, в яких перебуває ворожа техніка Росії. Однак ЗСУ готові як ніколи і сьогодні наносить нищівні удари по техніці держави-окупантки, яка має дуже великі втрати.

"Наші бійці як ніколи готові вбивати ворогів на нашій землі", – наголосив голова ОДА.