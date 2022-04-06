Чернігів урятував Україну від розрізання на частини, – Арестович

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Чернігів врятував Україну від розрізання на частини. Місто не дозволило російським окупантам "перерізати" українські дороги.

Чернігів і Суми врятували Україну та Київ

Про це Арестович сказав під час візиту до Чернігова. За його словами, якби російські війська пройшли Чернігів, то "перерізали" б дороги.

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Радник керівника ОП зазначив, що Чернігів та Суми врятували України та Київ.

Чернігів зробив дуже важливу річ. Якби росіяни пройшли Чернігів – вони б перерізали дороги, які, грубо кажучи, ведуть зі Львова на Донецьк. Чернігів і Суми фактично врятували від розрізання на частини. І Київ врятували,

– сказав Арестович.

Російські війська повністю вийшли із Сіверського напрямку. Окупанти покинули українську територію і зараз перебувають у Курській області.

У Росії називають відведення військ створенням умов для переговорів. Та Арестович запевняє, що окупанти зазнали воєнної поразки.

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