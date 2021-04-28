Чернігів відкривається попри червону зону: що запрацює у місті

Через численні звернення підприємців, у Чернігові дозволили роботу окремих об'єктів у сфері торгівлі та громадського харчування. Також ухвалили рішення про зміну навчального процесу дитячих садочків та шкіл.

Засідання міської ради Чернігова провели у середу, 28 квітня 2021 року. Місто "відкриватиметься" у 2 етапи: 29 квітня та 5 травня.

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29 квітня

З 29 квітня у місті запрацюють торгові точки, які розташовані просто неба. Торгово-розважальні центри та розважальні центри залишаються зачиненими.

Ресторани, кафе, бари та інші заклади харчування зможуть відкрити літні майданчики для своїх відвідувачів. Усередині закладів розміщувати гостей наразі не дозволили.

Відстань між столиками має бути не менше, ніж 2 метри. Клієнтам дозволили сідати разом по 4 особи, не враховуючи дітей до 18 років. Також клієнти мають пересуватись по закладу у захисних масках.

Крім того, у Чернігові запрацюють спортивні центри, які розраховані на позашкільні заняття дітей. Також доступ до спортивних залів отримають спортсмени, які готуються до офіційних змагань.

5 травня

З 5 травня у Чернігові дозволили відвідування закладів освіти. Зокрема мовиться про навчально-реабілітаційні центри, заклади дошкільної освіти та загальної середньої освіти учнями 1 – 4 класів.

У місті проводитимуть масові спортивні заходи на відкритому повітрі без глядачів. Також управління транспорту має підготувати пропозиції щодо відновлення роботи громадського транспорту у звичайному режимі.

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Чернігів у червоній зоні

Міністерство охорони здоров'я 26 квітня оновило розподіл карантинних обмежень по областях України. У червоній зоні опинилось 10 регіонів, зокрема і Чернігівська область.

Підприємці вийшли на протести перед міською радою. Вони скаржились на те, що не можуть працювати, тому не заробляють. Мер повідомив, що сподівається на вихід Чернігова з карантинних обмежень з 29 квітня.

Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу