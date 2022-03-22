Чернігів залишився без електроенергії, а відтак – без водопостачання

Місто Чернігів станом на сьогодні, 22 березня, залишається без електроенергії, відповідно і без водопостачання.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він запевнив, що всі служби працюють цілодобово та роблять все, аби відновити роботу комунікацій.

Важливо Чернігів повністю контролюють ЗСУ та сили тероборони, – мер

Прошу мешканців мати терпіння. Ми перебуваємо у стані війни, легко не буде,

– сказав Чаус.

Також він повідомив, що планується разом із волонтерами найближчим часом доставка найнеобхідніших товарів, зокрема, їжа та води.

Додамо, раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомляв, що з міста через повномасштабне вторгнення Росії виїхало орієнтовно 150 тисяч людей. Це понад половина населення міста.

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