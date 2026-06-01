Росіяни атакували Чернігівщину: поранено 15-річного хлопчика

Вдень 1 червня російські війська завдали удару по Чернігівській області. Пошкоджено житлові будинки, є поранені.

Про наслідки атаки інформує начальний Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Які деталі ворожого обстрілу?

Російські війська вгатили ударним дроном по населеному пункту Мощенка в Городнянській громаді на Чернігівщині.

Внаслідок атаки поранення отримав 15-річний хлопчик – наразі він перебуває у важкому стані. В ОВА уточнили, що наразі дитину вже перевели в обласну лікарню.

Окрім того, у цьому селі під прицілом окупантів опинився приватний будинок. На місці прильоту спалахнула пожежа.

Дещо згодом ворог атакував приватні житлові будинки безпосередньо в Чернігові – вони зазнали руйнувань.

Наслідки атаки на Чернігівщину

Де ще гриміли вибухи?

1 червня під атакою окупантів опинилась низка регіонів. Зокрема на Сумщині у Конотопі ворог вдарив по лікарні. Місцева влада уточнює, що це було не падіння "Шахеда", а цілеспрямований удар по медзакладу.

Декілька разів впродовж дня ворожі війська били безпілотниками по Одещині.

Внаслідок атаки на Білгород-Дністровську громаду на Одещині пошкоджено адмінбудівлі та заклад охорони здоров'я.

Тоді як зранку пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура – пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. За даними ОВА, в медзакладі було пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.