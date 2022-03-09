Чернігівщина: тероборона показала новий трофей від російських окупантів

На Чернігівщині територіальна оборона ЗСУ продовжує бити російських орків. Захопили новий танк.

Відео з трофеєм оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко.

До речі Трофеї та брухт: техніка ворога перейшла в руки українців на Сумщині

Ще один трофей із Чернігівщини. З повним боєкомплектом,

– написав чиновник.

Тепер техніка окупанта служитиме українському народові.



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