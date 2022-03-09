Чернігівщина: тероборона показала новий трофей від російських окупантів
9 березня 2022 , 16:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм Антона Геращенка
На Чернігівщині територіальна оборона ЗСУ продовжує бити російських орків. Захопили новий танк.
Відео з трофеєм оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко.
До речі Трофеї та брухт: техніка ворога перейшла в руки українців на Сумщині
Ще один трофей із Чернігівщини. З повним боєкомплектом,
– написав чиновник.
Тепер техніка окупанта служитиме українському народові.
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