Чернігівщина: тероборона показала новий трофей від російських окупантів

9 березня 2022 , 16:33
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Джерело:

телеграм Антона Геращенка

На Чернігівщині територіальна оборона ЗСУ продовжує бити російських орків. Захопили новий танк.

Відео з трофеєм оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко.

До речі Трофеї та брухт: техніка ворога перейшла в руки українців на Сумщині

Ще один трофей із Чернігівщини. З повним боєкомплектом,
– написав чиновник.

Тепер техніка окупанта служитиме українському народові.


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Автор: Ольга Музика