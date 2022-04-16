На Чернігівщині хочуть знести пам'ятник "Три сестри" на честь "дружби" України, Росії і Білорусі

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко вважає, що потрібно знести пам'ятник "Три сестри", який створили на честь "дружби" України, Білорусі та Росії.

Сам монумент розташований поблизу української Сеньківки на розгалуженні кордону трьох держав.

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Його потрібно знести

На думку Атрошенка, якщо пам'ятник перебуває на нейтральній території, то звідти просто потрібно "вирізати" частину, яка символізує Україну.

Цю нашу "сестру" звідти треба вирізати якимось лазером, чи Бог знає чим. А якщо на нашій землі стоїть – взагалі знищити, – наголошує Владислав Атрошенко.

Нагадаємо, монумент "Три сестри" спорудили в серпні 1975 року на честь "дружби" українського, білоруського та російського народів. Кожного року, до 2016-го, там проводили фестиваль "Слов’янська єдність".

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