На Чернігівщині ліквідували ще один ворожий Су-34
11 березня 2022 , 19:20Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Російська авіація продовжує зазнавати втрат у війні проти України. Українські військові збили ворожий Су-34 на Чернігівщині.
Про збиття російського літака повідомило Оперативне командування "Північ". За попередньою інформацією, чернігівські оборонці знищили Су-34.
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Інші деталі поки не повідомляються.
Зауважимо, що, за даними Генштабу, станом на ранок 11 березня Росія втратила:
- літаків – 57;
- гелікоптерів – 83.
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