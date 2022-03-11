На Чернігівщині ліквідували ще один ворожий Су-34

Російська авіація продовжує зазнавати втрат у війні проти України. Українські військові збили ворожий Су-34 на Чернігівщині.

Про збиття російського літака повідомило Оперативне командування "Північ". За попередньою інформацією, чернігівські оборонці знищили Су-34.

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Інші деталі поки не повідомляються.

Зауважимо, що, за даними Генштабу, станом на ранок 11 березня Росія втратила:

літаків – 57;

гелікоптерів – 83.

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