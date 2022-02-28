На Чернігівщині люди без зброї розвернули ворожі танки: відео

Мешканці Городні, що на Чернігівщині, заблокували рух російської військової техніки у бік обласного центру. Містянам вдалося зупинити окупантів – ті розвернулися.

Гідну відсіч рашистам дають не лише українські військові й тероборонці, а й цивільні. Люди безстрашно зупиняють ворожу техніку голіруч!

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Так, мешканці Городні 28 лютого на центральній вулиці свого міста заблокували рух російської військової техніки, аби та не дісталася Чернігова.

Люди перегородили окупантам дорогу. За словами очевидців, там були й танки. У підсумку техніка розвернулась і поїхала в бік села Сеньківки, звідки й приїхала.

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