У Чернігівській області на мосту невідомі повісили собак: злочин розслідує поліція

На Чернівгіщині невідомі особи повісили на мосту двох собак. Поліцейські дізналися про це під час моніторингу соцмереж.

Із тварин познущалися у місті Борзна Ніжинського району. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Дивіться також Жінка скинула собаку з мосту на Київщині: волонтери врятували тваринку

Винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі

Наразі правоохоронці проводять низку слідчих дій, щоб встановити причетних до жорстокого поводження із собаками.

Поліцейські встановлюють обставини події, опитують місцевих мешканців та можливих свідків інциденту,

– написали у поліції.

За фактом знущання із тварин там уже розпочали провадження.

. Провадження ведеться за статтею 299 Кримінального кодексу України про жорстоке поводження з тваринами. Вона перебачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування справи триває.

"Поліція звертається до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини події – негайно телефонуйте 102", – закликають правоохоронці.