На Чернігівщині пам'ятник Леніна продають на аукціоні

У Новгороді-Сіверському, що у Чернігівській області, на аукціон виставили демонтований пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну. Початкова вартість становить становить майже 394 тисячі гривень.

Пам'ятник важить 4200 кілограмів, його висота становить 5 метрів. Виставили скульптуру на аукціон на майданчику Prozorro.Продажі.

До речі У Дніпрі з руки пам'ятника Леніну зробили пісуар: фото інсталяції

Що відомо про продаж

Аукціон триватиме тиждень – до 26 січня. Всі охочі купити скульптуру можуть подавати свої пропозиції.

Заступник міського голови Сергій Йожиков, розповів, що експертизу сплаву робили фахівці з інституту Патона. Раніше голова громади Людмила Ткаченко розповідала, що за Леніна хочуть виручити мільйон гривень.

Зауважимо, пам'ятник у Новгород-Сіверському демонтували 8 жовтня 2016 року.



Пам'ятник Леніну у Новгород-Сіверському / Фото "Суспільне"

"Ленінопад" в Україні: головне

В Україні діє закон про декомунізацію. Таким чином на всій території держави забороняється "виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму".

За порушення закону можна отримати 5 років в'язниці.

Перший пам'ятник Леніну повалили 8 грудня 2013 року на Бесарабській площі в Києві у період Майдану.

Після цього хвиля "ленінопаду" прокотилась по всій Україні. Вона тривала кілька років.

У січні 2021 року на Одещині знесли останній в Україні пам'ятник. Він "ховався" у селі Старі Трояни, що в Ізмаїльському районі.

Як почався "ленінопад" в Україні – дивіться відео 24 каналу: