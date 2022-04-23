На Чернігівщині піротехніки знешкодили понад 3000 вибухонебезпечних предметів

23 квітня 2022 , 16:50
Читать новость на русском

Джерело:

МВС України

Чернігівські фахівці знайшли та знешкодили вже понад 3 тисячі одиниць вибухівки, яку лишили по собі окупанти. Щодня поліцейські вибухотехнічної служби отримують повідомлення про вибухонебезпечні предмети та оперативно ліквідовують загрозу.

В Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що на Чернігівщині вже знайшли та знешкодили понад 3 тисячі небезпечних вибухових предметів, які загрожували безпеці мешканців області. Вибухівку залишили російські бойовики, які тікали з Чернігівщини. 

Важливо Успіхи ЗСУ на Харківщині, "Христос Воскрес" на снарядах окупантів: основне за 59 день війни

Експерти продовжують зачистку області, не оминаючи жодного населеного пункту – дослідження територій та знешкодження вибухівки тримає з моменту деокупації області. 

З початку повномасштабного вторгнення на нашу землю вибухотехніки Чернігівщини знешкодили загалом понад три тисячі нерозірваних снарядів, мін, ракет, ручних гранат, вибухових елементів касетних боєприпасів тощо,
– зазначили у відомстві. 

Деякі з предметів, які заборонено переносити, вибухотехніки знешкоджують на місці.

Дивіться також: Розмінування дуже небезпечної протипіхотної міни співробітником ДСНС

Автор: Ярослава Прадід