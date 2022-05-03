На Чернігівщині повернули заборону на продаж алкоголю

Сьогодні зранку, 3 травня, голова Чернігівської ОДА підписав розпорядження про заборону на торгівлю алкогольними напоями на території усієї Чернігівської області.

Про це В'ячеслав Чаус розповів у своєму телеграм-каналі. Нагадаємо, що 16 квітня офіційно зняли обмеження на продаж алкоголю у зв'язку з повною деокупацією Чернігівської області.

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За словами Чауса, вчора представниками обласної ради відбувся аналіз динаміки та характер злочинів за останні два тижні на території Чернігівщини. Очільник Чернігівської ОДА красномовно та категорично оголосив рішення про припинення продажу алкогольних напоїв на території області.

Якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку мешканців Чернігівщини, а на іншу акциз в місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь мешканців Чернігівщини,

– розповів Чаус.

3 травня зранку В'ячеслав Чаус підписав відповідне розпорядження. На території всієї Чернігівської області повертається заборона на торгівлю алкогольними напоями.

"У новий день з холодною тверезою головою кожен робить свою справу", – підкреслив очільник.

Який стан з продажем алкоголю в інших областях:

Тернопільська область: від 16 квітня скасували заборону на продаж алкоголю. При цьому працівникам у формі одягу правоохоронних органів, військовослужбовцям, територіальній обороні, Нацгвардії України та іншим особам зі зброєю відпускати алкогольні вироби заборонено.

від 16 квітня скасували заборону на продаж алкоголю. При цьому працівникам у формі одягу правоохоронних органів, військовослужбовцям, територіальній обороні, Нацгвардії України та іншим особам зі зброєю відпускати алкогольні вироби заборонено. Рівненська область: від 13 квітня дозволили продавати алкоголь. Проте встановлені часові рамки: з 11 до 16 години дня.

від 13 квітня дозволили продавати алкоголь. Проте встановлені часові рамки: з 11 до 16 години дня. Львівська область: у Львові з 2 квітня вирішили знову дозволити продаж пива та вина. Продаж алкоголю дозволено з 12:00 до 20:00.

у Львові з 2 квітня вирішили знову дозволити продаж пива та вина. Продаж алкоголю дозволено з 12:00 до 20:00. Чернівецька область: з 23 квітня в області скасували заборону на продаж алкоголю.

з 23 квітня в області скасували заборону на продаж алкоголю. Київська область: з 1 квітня частково дозволили продавати алкогольні напої в магазинах та ресторанах. Часові рамки: з 11:00 до 16:00.

з 1 квітня частково дозволили продавати алкогольні напої в магазинах та ресторанах. Часові рамки: з 11:00 до 16:00. Полтавська область: від 2 квітня дозволили продавати міцні напої. Послаблення діятиме з 12:00 до 18:00

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