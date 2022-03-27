На Чернігівщині росіяни розбомбили ще 2 школи та цивільні будівлі

Окупанти знову били по мирній інфраструктурі Чернігівщини. Росіяни пошкодили 2 школи та низку цивільних будівель.

Ворог також завдав авіаудару по одному з сіл Чернігівського району та обстріляв село на Ніжинщині.

Важливо Українські воїни утримують Чернігів і стримують просування окупантів у напрямку Києва.

На місцях працюють поліцейські. Вони допомагають місцевим жителям, а також документують наслідки артобстрілів.

Люди 2 тижні без світла та води

Вже понад 2 тижні чернігівці залишаються без води, тепла, електрики, а подекуди й без газопостачання.

Правоохоронці надають містянам гуманітарну допомогу.

Важливо – ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів: