На Чернігівщині росіяни розбомбили ще 2 школи та цивільні будівлі
27 березня 2022 , 10:05Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
Окупанти знову били по мирній інфраструктурі Чернігівщини. Росіяни пошкодили 2 школи та низку цивільних будівель.
Ворог також завдав авіаудару по одному з сіл Чернігівського району та обстріляв село на Ніжинщині.
Важливо Українські воїни утримують Чернігів і стримують просування окупантів у напрямку Києва.
На місцях працюють поліцейські. Вони допомагають місцевим жителям, а також документують наслідки артобстрілів.
Люди 2 тижні без світла та води
Вже понад 2 тижні чернігівці залишаються без води, тепла, електрики, а подекуди й без газопостачання.
Правоохоронці надають містянам гуманітарну допомогу.