На Чернігівщині російські окупанти викрали вже 5 представників влади

Деякі райони Чернігівської області тимчасово не може контролювати українська влада. Тому окупанти вчиняють там різні звірства, зокрема, викрадають голів громад.

У Чернігівській військовій адміністрації зафіксували вже 5 таких фактів. Є випадки, коли викрадених везуть у Росію.

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Як саме викрали людей і де

У селі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади російські окупанти 20 березня затримали старосту Миколу Будаловського. Також до загарбників потрапила місцева депутатка і директорка школи Тетяна Безлюдна. Місцеві жителі анонімно цей факт підтвердили.

За їхніми словами, староста у той день виїхав з села за медикаментами для односельців. У цей час у село заїхала колона російської техніки. Старості люди не рекомендували повертатися, але він це зробив.

Затримали також старосту села Грем'яч Новгород-Сіверської громади. Місцеві розповідають, що старосту військовою технікою вивезли на Росію.

У селі Нова Басань повідомили про викрадення двох представників місцевого самоврядування, але цю інформацію ще перевіряють.

Чернігівська ОВА просить місцевих жителів, які щось знають про такі факти чи стали свідками схожих, повідомляти це головам громад чи районних військових адміністрацій.

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