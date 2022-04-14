Російські окупанти, покидаючи території України, залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів. Тому слід бути максимально обережними й слідувати правилам безпеки.

На жаль, не всі дотримуються їх, і йдуть з життя. Так, у селі Нова Басань Ніжинського району 13 квітня мінітрактор з причепом сміття натрапив на протитанкову міну. Внаслідок цього водій загинув на місці.

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На Чернігівщині тракторист підірвався на міні

Близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Нова Басань чоловік підірвався на мінітракторі з причепом.

Як виявилося, 42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села, він натрапив на заміновану ділянку і наїхав на протитанкову міну.



На Чернігівщині тракторист підірвався на протитанковій міні / Фото Нацполіції

Піротехніки ДСНС на тій же ділянці знешкодили ще одну міну.

За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки. Якщо ж побачили підозрілий предмет – телефонуйте до відповідних органів.

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