На Чернігівщині мати Героя заасфальтувала за власні гроші вулицю, названу на честь сина

У війні проти Росії Україна втрачає своїх найкращих синів і доньок. Торік ворог забрав життя у Владислава Грищенка, а цьогоріч його матір власним коштом асфальтувала дорогу, названу на честь сина.

Відомо, що на щиті Владислав Грищенко з Сосниці, що на Чернігівщині, повернувся торік. Він 14 липня 2022 зазнав поранень, обороняючи рідну землю. Так, у селищі назвали на честь полеглого Героя вулицю.

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Її заасфальтувала мама власним коштом

Про це розповіли у Сосницькій громаді. Відомо, що на зборах мешканців вулиці Владислава Грищенка всі присутні висловили співчуття та теплі слова подяки його матері – Валентині Грищенко.

У громаді зазначають, що матір полеглого героя використала кошти, які їй виділила держава після загибелі сина. Їх вона спрямувала на будівництво дороги. Вартість спорудження склала 3,5 мільйона гривень.

Вулицю заасфальтувала мама героя за власний кошт: дивіться відео

Шановна пані Валентино, ми вдячні Вам за Вашого сина і за Ваш вчинок. Жителі вулиці і вся громада ніколи не забудуть Владислава Грищенка – справжнього Героя,

– кажуть у громаді.

Мешканці висловили подяку матері героя. Вони також хвилиною мовчання вшанували Героя, котрий віддав своє життя, виборюючи незалежність України.

Дякую вам усім. І всім, хто прийшов підтримати мене в цей тяжкий для мене день. Дуже дякую всім,

– сказала пані Валентина, не стримуючи сліз.

Напередодні Україна втратила ще одного свого мужнього сина. Мовиться про 24-річного героя з Полтавщини, який не вагався жодної хвилини, йшовши воювати проти окупантів.

Останній бій прийняв на Донеччині

Так, 21 вересня на Донеччині загинув український військовий Андрій Сороковий з Полтавської області. Свій шлях оборони України він почав з тероборони, а потім пішов на фронт.

Андрій Сороковий народився у 1999 році. Сам він родом з села Соколова Балка. Після завершення школи він навчався на слюсаря-механіка у Полтавському профтехучилищі. Потім пройшов строкову службу у Хмельницькому.

Від початку повномасштабного вторгнення Андрій був добровольцем. Він вступив до місцевого підрозділу територіальної оборони. На жаль, окупанти обірвали життя героя поблизу міста Родинське, що на Донеччині.