На Чернігівщині військові знищили ворожий БТР

26 березня 2022 , 10:20
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Джерело:

Сухопутні війська ЗСУ

ЗСУ знищили ще один ворожий БТР. Подія сталася на Чернігівщині.

Українські захисники знищили БТР моделі "82А". У мережі опублікували фото зруйнованої техніки 26 березня.

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Знищений рашистський БТР-82А на Чернігівщині,
– мовиться в повідомлені.

БТР-82 – вагома втрата для окупантів. Адже ця модель є глибокою модернізацією бронетранспортеру БТР-80.

Бронетранспортер має нову башту з автоматичною гарматою 30 міліметрів.


Знищений ворожий БТР / Фото Сухопутних військ ЗСУ


ЗСУ зруйнували БТР на Чернігівщині / Фото Сухопутних військ ЗСУ.

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Автор: Марта Кушка