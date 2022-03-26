На Чернігівщині військові знищили ворожий БТР
26 березня 2022 , 10:20Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
ЗСУ знищили ще один ворожий БТР. Подія сталася на Чернігівщині.
Українські захисники знищили БТР моделі "82А". У мережі опублікували фото зруйнованої техніки 26 березня.
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Знищений рашистський БТР-82А на Чернігівщині,
– мовиться в повідомлені.
БТР-82 – вагома втрата для окупантів. Адже ця модель є глибокою модернізацією бронетранспортеру БТР-80.
Бронетранспортер має нову башту з автоматичною гарматою 30 міліметрів.
Знищений ворожий БТР / Фото Сухопутних військ ЗСУ
ЗСУ зруйнували БТР на Чернігівщині / Фото Сухопутних військ ЗСУ.
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