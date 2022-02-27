На Чернігівщині за ніч ЗСУ знищили дві колони з сотнями одиниць російської техніки

На Чернігівщині ніч на 27 лютого була "гарячою" для російських окупантів. Збройні сили України знищили дві колони з сотнями одиниць техніки ворога.

Поблизу населеного пункту Седнів українські військові завдали вогневого ураження по району зосередження артилерійських підрозділів російських окупантів. У результаті їхня військова техніка та озброєння пошкоджені й виведені з ладу.

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"Особовий склад вбитий, поранений та повністю деморалізований. Подальші завдання свого керівництва виконувати відмовляються. Точну кількість втрат уточнюють", – мовиться у повідомленні.

Поблизу Макошиного по району зосередження російських окупантів, де було розміщено приблизно 500 одиниць та озброєння, завдано ракетного удару. У результаті ворог зазнав великих втрат у техніці та живій силі.

Варто зазначити, що ті учасники нападу на Україну, які залишилися живими, відмовляються надалі виконувати злочинні накази та йти проти українців.

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