Яка причина загибелі 4 військових у частині на Чернігівщині: у ДБР назвали попередні висновки
Джерело:Державне бюро розслідувань
Напередодні у 169-му навчальному центрі "Десна", що на Чернігівщині, загинули військовослужбовці на території військової частини. У Державному бюро розслідувань вперше розкрили деталі загадкової смерті солдатів.
Як виявилось, військові загинули через снаряд. На місце трагедії одразу прибули працівники ДБР та провели огляд.
Зверніть увагу Військовий ЗСУ застрелився під час нічного чергування на Луганщині
Як причина загибелі військових у частині на Чернігівщині
За попередньою інформацією, 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати.
Тіла чотирьох військовослужбовців направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.
Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю,
– зауважили у ДБР.
Що відомо про загибель солдатів на Чернігівщині: дивіться відео
Інші подібні випадки
- У 2020 році на Хмельниччині у військовій частині A1358 застрелився солдат. Хлопець був стресостійким і не було жодних передумов, що він може накласти на себе руки.
- А у 2021 році на Луганщині покінчив з життям 22-річний солдат. Він застрелився під час нічного чергування на території взводного опорного пункту.
- Також у Чернігівській області застрелився військовий-строковик. Трагедія сталась на території 169-го навчального центру "Десна". Хлопцеві, що вкоротив собі віку, було лише 23 роки. Згодом стало відомо, що відомо, що хлопець застрелився під час несення служби у варті – коли охороняв склади. Використав військовий для цього штатну зброю – автомат АК-47. Загиблого виявили колеги по службі, які прийшли його замінити.
- Окрім цього, у Дніпрі вкоротив собі віку підполковник Служби безпеки України. Чоловіка знайшли повішеним, а біля нього була передсмертна записка.
- А в Одесі знайшли повішеним правоохоронця. Мовиться про виконувача обов'язків заступника начальника управління патрульної поліції Ізмаїла Івана Мітькіна. Раніше він позичив 300 тисяч доларів у співробітників та зник.