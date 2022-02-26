На Чернігівщині ЗСУ нанесли величезні втрати ворогу ракетним ударом: відео з місця
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Українські військові здійснили нищівний ракетний удар по колоні військової техніки у районі Городні Чернігівської області. Коли окупанти проїжджали дорогою, їх накрили артилеристи.
Як зазначили в оперативному командуванні "Північ", підрозділи російської армії понесли значні втрати. Скільки саме загинуло окупантів, військові поки що не знають.
Дивіться також Миколаїв готується до кругової оборони: до міста прориваються 12 танків
За попередніми даними, внаслідок удару росіяни понесли великі втрати особового складу. Ще більше окупантів поранено.
Близько 20 одиниць техніки згоріло
Як зазначили військові, ракетний удар вщент знищив майже 20 машин бронетехніки окупанта.
В результаті вогневого ураження підрозділи армії РФ понесли великі втрати особового складу, багато поранених,
– зазначили у командуванні.
Дивіться відео з місця знищення колони ворожої техніки:
Останні новини з фронту
- У ніч з 25 на 26 лютого російські окупанти не змогли захопити жодного українського міста.
- Українські захисники знищили ІЛ-76 з десантом під Васильковом, однак з іще одного транспортника загарбникам вдалося висадитися. Згодом їх ліквідували.
- У районі Бродів на Львівщині також висадилися близько 60 російських військових. Більшість з них були розстріляні, інші – розбіглися по лісах. Наразі їх намагаються знищити підрозділи ЗСУ.
- Крім того, російські ДРГ з'явилися у Києві. Бійці територіальної оборони тримають рубежі на Лівому березі столиці та захищають мости.
- До Миколаєва прорвалася танкова колона російських загарбників. Місто перейшло у кругову оборону. Мер Миколаєва закликав цивільних мешканців перебувати вдома, аби не заважати роботі ТРО та ЗСУ,