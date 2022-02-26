На Чернігівщині ЗСУ нанесли величезні втрати ворогу ракетним ударом: відео з місця

Українські військові здійснили нищівний ракетний удар по колоні військової техніки у районі Городні Чернігівської області. Коли окупанти проїжджали дорогою, їх накрили артилеристи.

Як зазначили в оперативному командуванні "Північ", підрозділи російської армії понесли значні втрати. Скільки саме загинуло окупантів, військові поки що не знають.

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За попередніми даними, внаслідок удару росіяни понесли великі втрати особового складу. Ще більше окупантів поранено.

Близько 20 одиниць техніки згоріло

Як зазначили військові, ракетний удар вщент знищив майже 20 машин бронетехніки окупанта.



В результаті вогневого ураження підрозділи армії РФ понесли великі втрати особового складу, багато поранених,

– зазначили у командуванні.

Дивіться відео з місця знищення колони ворожої техніки:

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