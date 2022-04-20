На Чернігівщину намагалися проникнути диверсанти: прикордонники відкрили вогонь

Група осіб зі зброєю намагалася проникнути в Україну поблизу Сеньківки, що на Чернігівщині. Прикордонники відкрили вогонь.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу.

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Хотіли непомітно зайти до України

Прикордонники одразу зафіксували групу невідомих осіб зі зброєю, яка збиралася потрапити в Україну. Їй не вдалося цього зробити.

По невідомій групі відкрили вогонь, після чого вона відійшла,

– зазначив Андрій Демченко.

За його словами, нещодавно російські військові тричі відкривали вогонь зі своєї території. Снаряди з мінометів впали поблизу Сеньківки.

Додамо, Сеньківка – пункт пропуску поблизу кордону з Росією та Білоруссю. Поблизу розташований пам'ятник "Три сестри", створений на честь так званої "дружби" трьох держав. Мер Чернігова Владислав Атрошенко вважає, що його потрібно знести.

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