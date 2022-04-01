Чернігівські партизани "по-братскі" зустріли російську бронетехніку

Проти російських загарбників борються не тільки українські військові – свою землю самовіддано захищають і цивільні. У мережі з'явилося відео влучної роботи чернігівських партизанів.

Партизанські загони Чернігівщини відкрили полювання на ворога. Своїми влучними діями вони "гостинно" провели колону російської бронетехніки, яка, судячи з усього, уже відступала.

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Як раніше наголошував голова української розвідки Кирило Буданов, настання повноцінної весни стане переломним моментом у війні. Адже коли довкола все зазеленіє, у тилу росіян почнуть активно діяти наші партизанські загони.

Зрештою, кому як не місцевим мешканцям знати, де краще бити окупантів.

Чернігівщина – край партизанської слави. Сили спротиву Сіверщини працюють на перемогу,

– наголосили в оперативному командуванні "Північ".

Влучна робота чернігівських партизанів: дивіться відео

За останніми даними, російська армія частково відступає на Чернігівщині. Однак радіти рано: глава ОВА В'ячеслав Чаус акцентує, що мотиви окупантів відомі хіба що їм. Імовірно, що вони просто перегруповують свої сили.

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