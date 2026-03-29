Зупинили електричку посеред поля: на Чернігівщині евакуювали пасажирів через дрони
- Електропоїзд Київ – Славутич зупинили в Чернігівській області через загрозу ударів, висадивши близько 100 пасажирів у полі.
- Повітряна тривога на Чернігівщині тривала понад 11 годин, і після її відбою електричка, ймовірно, продовжила свій маршрут.
Електропоїзд Укрзалізниці сполученням Київ – Славутич зупинили посеред руху у Чернігівській області через небезпеку ударів. З електрички вивели всіх пасажирів.
Про це пише "Українська правда".
До теми Укрзалізниця зупиняє частину поїздів наприкінці березня: які рейси буде скасовано
Що відомо про зупинення електрички у Чернігівській області?
Кореспондентка УП розповіла, що поїзд зупинили недалеко від Ніжина під час повітряної тривоги у зв'язку з оголошенням підвищеної небезпеки. Всіх пасажирів висадили у полі, де зупинили потяг.
Загалом із електрички висадили близько 100 людей. Прикметно, що тривога на Чернігівщині тривала понад 11 годин.
У Чернігівській області з електрички евакуювали пасажирів через загрозу дронів / Фото УП
Відбій тривоги дали о 12:31. Ймовірно, після цього електричка вирушила далі за своїм маршрутом.
Де ще евакуювали пасажирів з поїзда нещодавно?
Пасажирів поїзду Київ – Кривий Ріг 29 березня вночі тричі евакуйовували через загрозу атаки "Шахедів". За даними очевидців, під час однієї з евакуацій над людьми пролетів ворожий "Шахед" та дрон-перехоплювач.
На тлі зростання загроз для залізничної інфраструктури в Україні посилили правила безпеки для пасажирів. Після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку пасажирам рекомендують негайно підготуватися до можливої евакуації з вагонів.