Зупинили електричку посеред поля: на Чернігівщині евакуювали пасажирів через дрони

Електропоїзд Укрзалізниці сполученням Київ – Славутич зупинили посеред руху у Чернігівській області через небезпеку ударів. З електрички вивели всіх пасажирів.

Про це пише "Українська правда".

Що відомо про зупинення електрички у Чернігівській області?

Кореспондентка УП розповіла, що поїзд зупинили недалеко від Ніжина під час повітряної тривоги у зв'язку з оголошенням підвищеної небезпеки. Всіх пасажирів висадили у полі, де зупинили потяг.

Загалом із електрички висадили близько 100 людей. Прикметно, що тривога на Чернігівщині тривала понад 11 годин.



У Чернігівській області з електрички евакуювали пасажирів через загрозу дронів / Фото УП

Відбій тривоги дали о 12:31. Ймовірно, після цього електричка вирушила далі за своїм маршрутом.

