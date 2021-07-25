У Чернігівській області спалахнула пожежа на пшеничному полі
25 липня 2021 , 20:46Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У Чернігівській області спалахнула пожежа на пшеничному полі. Унаслідок загоряння жертв і постраждалих немає.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що інформація про вогонь на відкритій місцевості надійшла 25 липня близько 16:15.
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Поблизу села Хомине Ніжинського району на полі фермерського господарства "Промінь" виникла пожежа пшениці на корені,
– йдеться у повідомленні.
Рятувальники додають, що пожежу на площі 55 гектарів вдалося локалізувати о 17:55.
- Повністю ліквідували загоряння о 19:13, жертв і постраждали немає.
До гасіння залучили 13 осіб та 4 одиниці техніки – від ДСНС 8 осіб та 2 одиниці техніки.
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