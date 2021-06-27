Осиротіли 2 діток: у Чернігівській області у вогні загинуло молоде подружжя

Поблизу Прилук на Чернігівщині жертвами пожежі 26 червня стало молоде подружжя. Сиротами залишилися 2 дітей.

Трагедія сталася у селі Рудівка Сухополов'янської територіальної громади. Повідомлення про пожежу житлового будинку надійшло рятувальникам о 22:33.

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Коли пожежники прибули на місце події, полум'я охопило увесь будинок, а дах провалився у середину будівлі. Локалізувати пожежу вдалося о 23:20, а ліквідувати – 01:05.

За попередніми даними, причиною пожежі стало замикання електромережі.

Рятувальники закликали українців дотримуватись правил пожежної безпеки та слідкувати за роботою електричної мережі.

Діти гостювали у родичів

Розбираючи конструкції будинку, рятувальники виявили у кухні тіла 2 господарів: 1994 та 1997 років народження.

У загиблого подружжя залишилося 2 маленький дітей. У день трагедії малюки гостювали у родичів.

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