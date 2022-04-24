Чернігівський пес Патрон може з'явитися на новій марці від "Укрпошти"

Марка "Укрпошти" з зображенням та відомим висловом про шлях російського корабля стала дуже популярною. Українці миттєво її розкупили.

Щоб купити марку вони вишиковували у довгі черги. Керівник компанії Ігор Смілянський розповів, якими можуть бути наступні марки на воєнну тематику.

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Є ще кілька варіантів. Наприклад, малюнок, присвячений ЗСУ, малюнок із цуценям, яке розмінує міну, малюнок, присвячений волонтерам, малюнок "Доброго вечора, ми з України". Насправді є багато тем, які заслуговують на те, щоб з'явиться на марках "Укрпошти",

– каже він.

Які саме марки друкувати обирають українці на народному голосуванні.

Нагадаємо, що цуценя, яке розміновує міну – це песик чернігівських рятувальників Патрон. Він вже став легендарним улюбленцем українців.

Песик Патрон служить разом із рятувальниками: дивіться відео