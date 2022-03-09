У Чернігові були випадки, коли люди опинялись в епіцентрі авіаудару, вони просто випарувались

9 березня 2022 , 13:54
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Джерело:

телеканал Рада

Мер Чернігова розповів про жахливі випадки вбивства жителів міста під час авіаударів ворога. Люди, які опинились в епіцентрі вибуху, просто зникають.

Про це повідомив мер Владислав Атрошенко в ефірі телеканалу Рада. 

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Були такі випадки, коли людина була в епіцентрі попадання авіабомби, людина просто зникла. Її нема, вона випарувалась, згоріла,
– повідомив Владислав Атрошенко.

За його даними, у місті загинули вже близько 60 людей. Окрім того, відомо про 400 поранених.


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Автор: Анастасія Лукашевська