У Чернігові були випадки, коли люди опинялись в епіцентрі авіаудару, вони просто випарувались
9 березня 2022 , 13:54Читать новость на русском
Джерело:телеканал Рада
Мер Чернігова розповів про жахливі випадки вбивства жителів міста під час авіаударів ворога. Люди, які опинились в епіцентрі вибуху, просто зникають.
Про це повідомив мер Владислав Атрошенко в ефірі телеканалу Рада.
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Були такі випадки, коли людина була в епіцентрі попадання авіабомби, людина просто зникла. Її нема, вона випарувалась, згоріла,
– повідомив Владислав Атрошенко.
За його даними, у місті загинули вже близько 60 людей. Окрім того, відомо про 400 поранених.
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