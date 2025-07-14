У Чернігові чутно вибухи: що відомо

У Чернігові ввечері 14 липня пролунали вибухи. До цього по всій області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Чернігові?

Тривогу у Чернігівській області оголосили ще о 16:37. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

О 20:38 військові написали, що ворожі дрони летять на Чернігів. Перший вибух у місті пролунав о 20:35, про що написали місцеві кореспонденти зі Суспільного.

Наступний вибух пролунав о 20:39.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський пізніше написав, що на околицях міста було зафіксовано падіння двох "Шахедів".

Інформація щодо руйнувань та травмованих уточнюється. Перебувайте в укриттях,

– зазначив Брижинський.

О 21:01 місцеві журналісти написали про третій вибух у Чернігові. До цього Повітряні сили повідомляли про рух ворожого дрона у напрямку міста.

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