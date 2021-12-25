У Чернігові в грудні під час снігопаду гриміла гроза: неймовірне відео

Мешканці Чернігова посеред грудня спостерегіли за рідкисним природним явищем. Місто накрила гроза, але при цьому – не припинявся й снігопад.

Відповідне відео з'явилося у мережі зранку 25 грудня. Його зранку опублікувала у фейсбуці місцева мешканка Ольга Деркач.

Зверніть увагу В Одесі через морозну погоду спостерігали рідкісне природне явище

Незвичне явище у Чернігові

Жінка підкреслила, що бачить грозу під час снігопаду вперше за свої 30 років. На відео спочатку видно засніжену вулицю, а потім – раптово блискає та вдаряє грім. Зазначимо, що станом на вечір 25 грудня допис Деркач переглянули вже майже 70 тисяч разів. Він зібрав понад 700 реакцій та близько 130 коментарів.

Гроза у Чернігові у грудні: дивіться відео

Як реагують у мережі

У коментарях до допису дехто пише, що гроза посеред зими – це поганий знак. Втім, інші звертають увагу саме на різкий перепад температур. Мовляв, він мав би насторожувати українців набагато більше, ніж його наслідки, тобто грім.

"Різкий перепад температури та тиску створив умови аналогічні до літніх. В результаті блискавка і грім. Хмара - завжди хмара, хоч влітку, хоч взимку";

"Який рік, така і погода";

У 1996 чи 1997, не пам'ятаю точно, у січні теж таке явище було";

"Природні катаклізми зараз, на жаль, є постійним явищем";

" А я думав, що мені здалося".

Метеоролог Юрій Сібірцев у коментарі видання "Чеline" уточнив, що гроза пронеслася Черніговом близько 18:15. Це сталося під час проходження куповодощової хмари. Він пояснив, що спостерігався гуркіт грому, сильний заряд снігу, а також – поривчастий вітер. "Зимова гроза – це досить рідкісне явище", – зазначив він.