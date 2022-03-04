У Чернігові лунає повітряна тривога
4 березня 2022 , 18:14Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Чернігів
У Чернігові станом на 18:13 4 лютого лунає повітряна тривога. Людям необхідно негайно йти в укриття цивільного захисту.
Виходити з укриття не можна, доки не прозвучить сигнал повітряної тривоги. Це правило рятує життя.
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Повітряна тривога. Чернігів. В укриття,
– мовиться у повідомленні.
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