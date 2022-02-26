В Чернігові лунає сирена
26 лютого 2022 , 12:30Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
В Чернігові оголосили повітряну тривогу. Лунають сирени. Всім негайно слід йти в укриття.
Зауважимо, що перед цим повітряна тривога в Чернігові була близько 9:20. Її зняли через 30 хвилин.
До речі У Сумах тривають бої на околицях міст
Жителів Чернігова просять уважно слідкувати за новими повідомленнями. Якщо ви чуєте постріли чи вибухи, треба перебувати у сховищі чи іншому безпечному місці.
Потрібно пам'ятати про свою безпеку.