В Чернігові лунає сирена

В Чернігові оголосили повітряну тривогу. Лунають сирени. Всім негайно слід йти в укриття.

Зауважимо, що перед цим повітряна тривога в Чернігові була близько 9:20. Її зняли через 30 хвилин.

До речі У Сумах тривають бої на околицях міст

Жителів Чернігова просять уважно слідкувати за новими повідомленнями. Якщо ви чуєте постріли чи вибухи, треба перебувати у сховищі чи іншому безпечному місці.

Потрібно пам'ятати про свою безпеку.