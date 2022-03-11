У Чернігові лунають сирени

У Чернігові оголосили повітряну тривогу. О 7:19 в місті увімкнули сирени екстреного оповіщення.

Перебувати на вулиці, або в будинку – небезпечно. Тому терміново сховайтеся в укритті.

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Допоможіть літнім людям або жінкам з дітьми пройти у бомбосховище. Також не забудьте прихопити з собою "тривожну валізу".

Зауважимо, одночасно повітряна небезпека існує у Дніпрі, Рівному та на Волині.

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