У Чернігові лунають сирени: оголосили повітряну тривогу

У Чернігові оголосили повітряну тривогу. Усіх містян просять йти в укриття.

Вороги продовжують обстрілювати українські міста. Зокрема, вони не цураються бомбити житлові райони.

Варто прочитати Важливо знати усім українцям: у Держспецзв'язку зруйнували фейки щодо сирен

У Чернігові – повітряна тривога

Приблизно о 4:20 28 лютого у Чернігові почали лунати сирени через загрозу ворожих обстрілів. В місті оголосили повітряну тривогу.

Усі містяни повинні негайно піти в сховище та зберігати спокій. Якщо ви перебуваєте на вулиці, обов'язково знайдіть собі укриття.

Нагадаємо, що перебувати там потрібно, доки не почуєте відповідного сигналу або сповіщення про відбій повітряної тривоги.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.