У Чернігові оголосили повітряну тривогу: усі негайно в укриття
8 березня 2022 , 21:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм Чернігівської ОДА (ОВА)
У Чернігові знову лунають сирени. Це означає, що усім жителям міста потрібно прямувати до укриттів.
У цій ситуації важливо не панікувати та виконувати усі інструкції. Варто також допомогти рідним та друзям дістатися до безпечного місця.
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У Чернігові – повітряна тривога
Сирени у місті залунали 8 березня о 21:42. Усім обов'язково потрібно залишатися в укриттях до скасування тривоги задля власної безпеки.
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