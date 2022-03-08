У Чернігові оголосили повітряну тривогу: усі негайно в укриття

У Чернігові знову лунають сирени. Це означає, що усім жителям міста потрібно прямувати до укриттів.

У цій ситуації важливо не панікувати та виконувати усі інструкції. Варто також допомогти рідним та друзям дістатися до безпечного місця.

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У Чернігові – повітряна тривога

Сирени у місті залунали 8 березня о 21:42. Усім обов'язково потрібно залишатися в укриттях до скасування тривоги задля власної безпеки.

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